YouTuber・カジサックとして活躍しているお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太の長女・梶原叶渚が18日、千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。梶原叶渚この日、『Seventeen』の専属モデル決定オーディション「ミスセブンティーン2025」の結果がGirlsAwardで発表され、「ミスセブンティーン2025」に選ばれた岡本望来(14歳)、梶原叶渚(16歳)、川瀬翠子(13歳)、佐々木満音(15歳)、原田花