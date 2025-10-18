乃木坂46の梅澤美波（26）筒井あやめ（21）五百城茉央（20）井上和（20）一ノ瀬美空（22）が18日、千葉・幕張メッセで行われた、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」に登場し、ランウエーを歩いた。2nd SHOWのトップバッターを務めた梅澤は、グレーのロングコートを着こなし、クールな笑顔を見せた。筒井は黒のロングスカートをなびかせるコーデ、五百城は大きなフリルのついたコートに大きなカ