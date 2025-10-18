＝LOVEの齋藤樹愛羅（20）と大谷恵美里（27）が18日、千葉・幕張メッセで行われた、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」に登場し、ランウエーを歩いた。齋藤は黒の大きなベルトにブラウンのコートを合わせた甘めの冬コーデを見せ、大人っぽい表情でウオーク。大谷はファーがついたピンクのニットワンピースで登場。顎に人さし指をあてるあざとかわいいポージングをきめて魅了した。