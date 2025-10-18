¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù(12·î24Æü¸ø³«)¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÊ¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖGirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£Ê¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ2023Ç¯4·î´ü¤ËTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ìÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±-¡Ù¤ò±Ç²è²½¡£Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹­¸«¤ÈÂçÀô±é¤¸¤ë¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤Î¡ÈÌµÅ¨¥Ð¥Ç¥£¡É¤¬Æñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î