元ロンドンブーツ１号２号の田村亮が１８日、「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（ＴＯＫＹＯＭＸ）が出演した。最近買った高いものを問われた亮は、１９８９年式トヨタＭＲ２を約３００万円で購入したと明かした。旧車にハマっており、色々な車に乗りたいという思いから、短いスパンで車を乗り換えているという。ＭＣの高橋茂雄から「ハマったらめちゃくちゃやる人なんですね」と問いかけられると亮は「色々あったんやん