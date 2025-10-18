◆国内女子プロゴルフツアー富士通レディース第２日（１８日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）１２位で出たプロ２年目の吉沢柚月（ゆづき、三菱電機）が５バーディー、１ボギーの６８で回り、通算６アンダーでトップと２打差の６位に浮上した。ツアー史上３人目となるウェーティング（繰り上がり出場）からの初優勝を狙う。真っ赤に映えるウェアの吉沢が猛チャージした。１番で１０メートルを