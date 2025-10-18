◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン第３日（１８日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）第３ラウンドが行われ、８位で出た石川遼（カシオ）は２バーディー、２ボギーの７０で回り通算イーブンパーとし、８打差の１１位で最終日を迎える。この日は２０１３年マスターズ覇者のアダム・スコット（オーストラリア）との２サム。大勢のギャラリーを引き連れた。９番では左林からの第２打を右隣の１６