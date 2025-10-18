フィギュアスケートでアイスダンス挑戦を発表した２０１８年ＧＰファイナル女王の紀平梨花（トヨタ自動車）が海外での近影を公開した。紀平は１８日に「モントリオール」と題して自身のインスタグラムを更新。「お散歩はだいすきなので、どこにいてもよく歩きます。最近はもうかなり寒いです」と近況をつづり、おしゃれな街路をバックに全身を黒のコーデで固めて撮影したお散歩ショットをアップした。この投稿にファンからは