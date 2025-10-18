◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第４戦ソフトバンク３―９日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）日本ハムの古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手が第４戦に先発する。チームは２連勝も依然として負ければ終わりという状況だが「みんな全力で戦っているので、自分もここでしっかり力を出してチームの勝利に貢献したい」と意気込んだ。台湾出身の右腕はシーズン終盤、上半身のコンディシ