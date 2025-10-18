殺人の罪などで服役した原口アヤ子さん（98）が、再審＝裁判のやり直しを求めている大崎事件で、弁護団は、5回目の再審請求を来年1月上旬に申し立てることを明らかにしました。 （大崎事件弁護団 八尋光秀弁護団長）「新しく切り拓いていくことがこの事件の使命」 1979年、大崎町井俣で、男性が遺体で見つかった大崎事件では、殺人罪などで服役した男性の義理の姉・原口アヤ子さんが一貫して無実を訴え再審＝裁判のやり直しを求