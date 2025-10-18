国内外で活躍するジャズアーティストが集う「鹿児島ジャズフェスティバル」が18日から鹿児島市で始まりました。 今年で9回目を迎えた「鹿児島ジャズフェスティバル」。 鹿児島市の天文館公園をメインに5か所の会場で、国内外で活躍するジャズアーティスト28人と、県内のアマチュアバンド2組が音楽を披露します。会場には出店も並び、訪れた人はビールを片手に野外コンサートを楽しんでいました。 （鹿