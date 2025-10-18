米大リーグ、ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPに選ばれたドジャース・大谷翔平＝17日、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が17日にナショナル・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で投打「二刀流」の大活躍をしたことを受け、米メディアが称賛を並べた。AP通信は「野球だけでなく、全スポーツの中でも史上最高のパフォーマンスの一つ」と記した。電子版記事でCNNテレビは「伝説的な夜」、FOX