記者会見する「大崎事件」で無実を訴えている原口アヤ子さんの弁護団＝18日午後、鹿児島市鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人罪などで服役した原口アヤ子さん（98）の弁護団は18日、来年1月上旬に第5次再審請求を行うと発表した。これまでと同様、他殺ではないとの新証拠を示す方針。事務局長に就いた泉武臣弁護士は原口さんの年齢を踏まえ「これが最後。一審で決めないと間に合わない」と訴え