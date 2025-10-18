「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（１１月３日、ジーライオンアリーナ神戸）合同公開練習が１８日、都内で行われた。兵庫県尼崎市出身の“美女ファイター”として知られるケイト・ロータス（２７）が降臨し、地元での凱旋試合となるイ・ボミ（韓国）戦に向けて笑顔全開でミット打ちを敢行。「出身地でやるからというプレッシャーはなくて、試合できるのが楽しみやなって感じですね。地元の神戸でしっかりと盛り上げられる