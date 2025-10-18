俳優舘ひろし（75）が18日、石川県輪島市で、同市などで撮影した主演映画「港のひかり」（藤井道人監督、11月14日公開）の「ジャパンプレミアin輪島〜能登に元気を〜」に出席した。国内外で初お披露目となる試写会。舘は「本当にこのプレミア試写会は輪島でやりたかったんです。実現できて、本当に良かったです」と感慨を語った。笹野高史は「ここで最初に上映しようと言った舘さんが、かっこええなあと思いました。そうだ、そうだ