[10.18 プレミアリーグ第8節](The City Ground)※20:30開始<出場メンバー>[ノッティンガム・フォレスト]先発GK 26 マッツ・セルスDF 3 ネコ・ウィリアムズDF 4 モラートDF 5 ムリーロDF 31 ニコラ・ミレンコビッチDF 35 オレクサンドル・ジンチェンコMF 6 イブラヒム・サンガレMF 8 エリオット・アンダーソンMF 12 ドウグラス・ルイスFW 9 タイウォ・アウォニイFW 10 モーガン・ギブス・ホワイト控えGK 13 John VictorDF 23