[10.18 J1第34節 町田 0-0 福岡 Gスタ]前節の敗戦で優勝争いから遠ざかったFC町田ゼルビアと、前節の勝利で残留争いから抜け出したアビスパ福岡による一戦。互いに難しい位置付けながら、ともに10月シリーズの日本代表選手を擁し、森保一監督が現地で視察を行ったなかで注目を集める試合となったが、結果は見どころの少ないスコアレスドローに終わった。そのなかでも大きな存在感を放ったのが町田のDF中山雄太だった。最近は夏