【J2第33節】(ピースタ)長崎 4-0(前半2-0)甲府<得点者>[長]エジガル・ジュニオ(10分)、澤田崇(26分)、松本天夢(71分)、マテウス・ジェズス(90分+3)<警告>[甲]孫大河(2分)観衆:19,614人主審:山本雄大└長崎がJ2暫定首位に浮上! 甲府に4-0快勝で15戦無敗