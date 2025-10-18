[10.18 J2第33節 長崎 4-0 甲府 ピースタ]J2第33節が18日に開催され、2位V・ファーレン長崎はホームで12位ヴァンフォーレ甲府に4-0で勝利した。2連勝で15戦負けなし(10勝5分)。19日に試合を控える水戸ホーリーホックを抜き、暫定首位に浮上した。長崎は前半10分に幸先よく先制。ペナルティエリア左のMF澤田崇からの折り返しをFWエジガル・ジュニオが右足で押し込んだ。前半26分にはMF山口蛍がボックス内の左に切れ込んだ流れ