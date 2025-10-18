【J2第33節】(ヤマハ)磐田 0-4(前半0-4)徳島<得点者>[徳]ルーカス・バルセロス2(13分、40分)、児玉駿斗(21分)、鹿沼直生(38分)<警告>[磐]松原后(43分)[徳]エウシーニョ(4分)、高木友也(42分)、重廣卓也(51分)観衆:10,981人主審:清水勇人└4位徳島が怒涛の4発で3連勝! バルセロスが4試合連続弾…1試合2得点の躍動、8位磐田は大量失点で完敗