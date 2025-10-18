[10.18 J2第33節 磐田 0-4 徳島 ヤマハ]J2リーグは18日に第33節を行った。ジュビロ磐田と徳島ヴォルティスの対戦は、徳島が4-0で勝利した。2連勝で4位に立つ徳島は、序盤から優位に試合を運んでいく。前半13分、スルーパスに反応したFWルーカス・バルセロスがPA右から右足シュートを放ち、強引にゴールをこじ開ける。4試合連続ゴールで先制点を手にした。前半21分、磐田は再びバルセロスが速攻。ラストパスを受けたMF児玉駿