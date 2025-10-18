未来古代楽団のライブ＜祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」＞が、2026年5月7日（木）Zepp DiverCityにて開催されることが発表された。公開されたメインビジュアルには、巨大なロボットと獣耳の少女の姿が描かれており、二者の関係性、そしてロボットの首元に浮かぶ文字が何を意味するのか…未来古代楽団が紡ぐ新たな物語音楽の幕開けを予感させるものとなっている。未来古代楽団メンバーを固定しない不定形ユニットとし