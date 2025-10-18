ポルノグラフィティの新曲「THE REVO」が10月4日に先行配信をスタートしたほか、11月19日にパッケージリリースされる。毎週土曜夕方5:30から放送中の『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』オープニングテーマに起用されている同新曲のミュージックビデオが公開となった。ポルノグラフィティは、2016年放送の『ヒロアカ』第1期OPテーマを「THE DAY」で担当。約9年を経て、FINAL SEASONのオープニングテーマに起用中の「THE REVO