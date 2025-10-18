お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ファンからの質問に回答する形で仕事と育児の両立に関する持論を語った。コンビニ各社の秋スイーツを食べながら事前に募集したファンからの質問に答える企画を行ったバービー。「子育てをしながらの仕事がおっくうになっています。モチベーションの上げ方はどうしていますか」という質問には「脳みその切り替えができない時ってあ