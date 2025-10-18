ボートレース福岡の「Ａ１チャレンジカップマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」が１９日、開幕する。低調機シリーズの今節、石原光（２９＝静岡）がタッグを組むのは２連率３０％の１８号機。「ペラは抑え気味に叩いた。足併せでは相手がどうか分からないけど、少し伸び気味だったし、そこは良さそう。あとはレースに行ってみてどうか」と思った以上の手応えに表情も緩む。当地は初出走だが「うねりの洗礼は浴びませんでしたね」