１１人組アイドルグループ「ＭＥ：Ｉ」が１８日、千葉・幕張メッセで行われた「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２５ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」に登場した。この日、メンバーのＫＯＫＯＮＡが体調不良により同イベントの出演をキャンセル。「ＭＥ：Ｉ」ではＣＯＣＯＲＯとＲＡＮが、休養のため活動休止中。さらに今月、ＳＨＩＺＵＫＵが規定違反のため活動休止を発表しており、７人でのパフォーマンスとなった