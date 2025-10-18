河西”YONCE”洋介（Suchmos / Vo, G）、栗田将治（Glider、Merchant / G）、栗田祐輔（Glider / Key）、本村拓磨（ゆうらん船 / B）、大内岳（Glimpse Group、ズボンズ、etc / Dr）から成る5人組バンド・Hedigan’sの東名阪ツアー＜Hedigan’s “Tour doyes”＞が、10月9日、東京・LIQUIDROOMにてファイナルを迎えた。開演時間の19時になるとBGMのボリュームが上がり、電子音楽のパイオニアと呼ばれるデリア・ダービーシャーの「M