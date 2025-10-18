【モデルプレス＝2025/10/18】AKB48の小栗有以が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。【写真】AKB48センター、ニットワンピでボディライン際立つ◆小栗有以、美ボディライン際立つニットワンピ姿小栗は美しいボディラインが際立つニットワンピースに、ベージュのロングコートを羽織って登場。冬らしい上品なコーディネートで会場中の視線を集めた