１０月１８日に世界最高賞金の芝の短距離レース、ジ・エベレスト・豪Ｇ１を制し、１４連勝としたカーインラインジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）は、香港スプリント・Ｇ１（１２月１４日、香港・シャティン競馬場、１２００メートル）に向かう。この日のレース後、香港ジョッキークラブがホームページで発表した。昨年、同レースを制しており、２年連続の勝利がかかる。来週初めにシドニーを