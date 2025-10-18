◆国内女子プロゴルフツアー富士通レディース第２日（１８日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）４４位で出た木村彩子（コンフェックス）が１イーグル、７バーディー、１ボギーでこの日ベストの６４をマークし、通算８アンダーで首位に浮上した。出だし１番で１・５メートルの難しいフックラインを沈める、２番で５メートル、３番で１メートル、４番と５番で３メートルを決め、「初めて」という