首位・鹿島を猛追する完勝だった。柏はボール保持から流れをつくると、前半７分に右サイドを崩してＭＦ小泉が先制点。そこから同２０分までに３点を奪い、後半も２点を追加して今季公式戦初の５得点を挙げた。ＰＫでチーム５点目を決めたＦＷ細谷は「目の前の試合に集中できた」と、８戦連続負けなしにうなづいた。１７日、鹿島―神戸の上位対決は０―０で終わった。この試合次第で、前節終了時点で勝ち点差５の鹿島に接近する