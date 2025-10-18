子役出身で人気ドラマ「フレンズ」で知られる女優のジェニファー・アニストン（56）が、年齢を重ねた今、自分の体に「もっと優しく」なったという。 【写真】56歳、腹筋バキバキ＆上腕モリットレーニングの成果ありあり！ 「ピープル」誌のインタビューで、ジェニファーは「今の自分の身体の状態をちゃんと尊重することが大事なの。年齢を重ねるにつれて、それがずっと上手になったわ」と語