◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)第102回箱根駅伝予選会が18日に行われ、中央学院大がトップ通過。来年1月に行われる本選出場の切符をつかみました。試合後、中央学院大学の川崎勇二監督は「3位以内が彼らが目標(として)掲げてましたので、それが達成できて非常に喜ばしい」と話します。昨年までチームを引っ張った大エースの吉田礼志選手が卒業。大事