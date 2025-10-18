元お笑いコンビ「ジャリズム」のオモロー山下（56）が、18日放送のフジテレビ系「相葉◎×部」（土曜後4・30）に出演。自身が創業したうどん店の期間限定メニューの復活に喜びを爆発させた。山下は渡辺あつむ（桂三度）とのコンビを解散後、12年にさぬきうどん店「山下本気うどん」を開業。現在はアドバイザーの立場だというが、周囲は「僕のアドバイスを全く聞いてくれないんです」と不満を漏らした。番組では、山下が復活