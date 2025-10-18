テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が１５日に放送された。この日は「トークアップデート予備校」。人気芸人たちのエピソードトークをフリーアナウンサー・森香澄が学ぶ。森アナは「飲み会でやらかした話」のテーマで「私、お酒でやらかしたこと、ほぼないんですよ。弱いのでそんな飲まないんですよ…」と苦笑。「だから、男の人に持ち帰られたとか、港区でめっちゃ飲み明かして交差点の真ん中でどうのこうのとか。そうい