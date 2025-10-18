Jリーグは10月18日、J２第33節の５試合を各地で開催した。２位・長崎と12位・甲府の一戦は、４−０で長崎が快勝。エジガル・ジュニオと澤田崇、松本天夢とマテウス・ジェズスのゴールで勝利し、暫定首位に浮上した。４位の徳島は、８位の磐田を４−０で撃破。児玉駿斗や鹿沼直生、ルーカス・バルセロスの２ゴールで、３連勝を飾った。 最下位に沈む愛媛は、いわきに１−２で敗戦。この結果により、19日に行なわれる同