人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）試練の運。でも、途中で投げ出せば後悔必至。最後まで粘り抜こう。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）ささいなことで大騒ぎすると波風が立ちそう。冷静さを忘れずに。10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生ま