モデルでフルート奏者のCocomi（24）が18日、自身のインスタグラムを更新し、愛犬とのショットを公開した。「帰ってきたらお出迎えしてくれました」と自宅で愛犬たちに迎えられ笑顔のショットや、モフモフの犬をハグするショットなどを投稿。緑色のタートルネックニットにグレーのストライプの超ミニスカートを合わせ、ショルダーバッグはコーチ。「Thank you @coach @coach_japan for the cute bag」とつづり、「カメラマン