サッカー明治安田J2リーグ V・ファーレン長崎は18日、ホームでヴァンフォーレ甲府と対戦しました。 V・ファーレンは前半10分、澤田のクロスにエジガルが合わせて先制します。 26分にはペナルティエリア内の混戦に澤田が走り込んで追加点を挙げ、2対0で前半を折り返します。 後半26分にはマテウスのスルーパスに松本が流し込み3点目。 後半アディショナルタイムにはコーナ