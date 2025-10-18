18日、群馬県みなかみ町で、クマに襲われる被害が相次ぎました。警察などによりますと、18日午後1時半ごろ、群馬県みなかみ町で「クマに襲われたと言って血を流している」とケガをした64歳男性の妻から110番通報がありました。男性はひとりでキノコ採りをしていたところクマに襲われ、その後、意識がある状態で病院に搬送されましたが、重傷だということです。また、その2時間半後、同じみなかみ町で犬の散歩中だった76歳女性がク