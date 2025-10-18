自民党と日本維新の会による連立政権を見据えた政策協議をめぐり、維新の遠藤敬国会対策委員長を、首相補佐官として起用する案が浮上していることがわかった。関係者が18日、明らかにした。遠藤氏は、長年にわたり国対委員長を務め、自民党との太いパイプを持つ。