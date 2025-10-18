俳優の高橋智子さんが１６日未明、都内で交通事故のため死去していたことが１８日、分かった。３９歳。所属事務所「碗プロダクション」が公式サイトで発表した。サイトでは高橋さんの訃報を伝え、「突然のことに、一同未だそのことを信じられず、受け入れがたい思いです」と吐露。高橋さんについて「弊社創立メンバーとして、精力的に活動をしてくれておりました。責任感も強く情にも厚く、皆に愛されていました。彼女の残して