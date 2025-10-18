2025年は昭和100年。東京・神田の老舗そば屋の建物もほぼ同じ年月を刻んでいきました。歴史を感じるお店をイット！の奥寺健キャスターが訪ねました。サラリーマンが行き交う忙しい通りで、そこだけ時が止まっているように古き良き面影を残す店構えなのは、創業明治17年の「神田まつや」です。140年にわたって東京の街を見つめ続けてきました。関東大震災の後に建てられた現在の店は、建てられてから98年で、店内は木のテーブルや椅