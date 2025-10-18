◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第４戦ソフトバンク３―９日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）日本ハムの北山亘基投手が、先発で７回を投げ８安打３失点、６奪三振と粘投。打線の援護もあり自身ＣＳ初勝利を挙げた。初回に中村晃の右翼線適時三塁打で先制を許したが、３回に打線が逆転。その直後に野村に一発を浴びると、５回にも柳町の左中間適時二塁打で１点を失ったが、複数得点は