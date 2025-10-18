◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第４戦ソフトバンク３―９日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が２安打を放ち、歴代最多のＣＳ通算５５安打とした。初回先頭で中前へ。ＯＢの内川聖一に並ぶ最多タイの５４安打とすると、７回２死の右中間二塁打で単独トップとした。第２戦では内川に並ぶ最多タイとなる通算１０本目の本塁打。３６打点も最多の“３冠”だが