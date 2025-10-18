◆大相撲ロンドン公演第３日（１７日・英ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール）【ロンドン１７日＝大西健太】幕内・阿炎（錣山）が、ロンドン市内を観光中にビートルズのアルバム「アビイ・ロード」のジャケットが撮影された横断歩道に仲の良い３力士を連れ添って記念撮影したことが、日英で大きな話題となり、その反響の大きさを明かした。同写真は現地紙でも大きく取り上げられた。「見ました。すごかったですね。昨日