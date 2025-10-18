米海兵隊が27日に東富士演習場（静岡県）で高機動ロケット砲システム「ハイマース」の射撃訓練をすることが18日、地元自治体への取材で分かった。防衛省によると、北海道以外でのハイマースの射撃は国内で初めて。弾が演習場内を通る国道469号を越えるため、一時的に通行止めにする。訓練では爆発しない演習弾を使う。同演習場では陸上自衛隊が7日、自衛隊の管理施設では初めて、国道を約30分間通行止めにして射撃訓練を行った