元NMB48の白間美瑠さんの4冊目となる写真集（A4判／128ページ、税別3400円）が11月14日、秋田書店からリリースされます。NMB48の1期生として11年間グループを牽引し、2021年の卒業後はモデルや俳優として活躍してきた白間さん。今作は、その歩みの集大成ともいえる一冊です。【写真】つるん陶器肌の白間美瑠さん撮影地に選ばれたのは、近年リゾート地として注目を集めるベトナム・ダナン。真っ白な砂浜が広がるミーケービーチや、