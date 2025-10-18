私はエミリ。夫ヒロトとの間に、長男のコウタ（小3）、次男のソウジ（年長）がいます。このたびヒロトに強く希望され、私は3人目を妊娠。つわりがひどくて仕方なくパートを辞めました。しかしコウタのひどいテストの点数を見たヒロトは「専業主婦のくせに何やってるんだよ」と私を責めてきたのです。ヒロトは私のことを見下しているのです。ならば私も強い態度できっぱり言い返さないといけません。母が味方をしてくれて私も決意が