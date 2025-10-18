来年１月の箱根駅伝出場をかけた予選会が東京都内で開かれ、群馬県勢の上武大学と育英大学はいずれも本大会出場を逃しました。 ２１．０９７５キロの各チーム上位１０人の合計タイムを競う予選会。参加４２校のうち、上位１０校に本大会への出場権が与えられます。 ７年ぶり１２回目の本大会出場を目指す上武大は、４年のカウマ・パトリックが個人５位の健闘を見せましたが、２０位に終わりました。 創部８年目を迎えた育